W Ukrainie ograniczono dostęp osób postronnych do schronów w szkołach i przedszkolach

W Ukrainie zmieniono zasady korzystania z schronów w placówkach oświatowych. Podczas zajęć stacjonarnych szkolne schrony będą przeznaczone przede wszystkim dla uczniów i nauczycieli, natomiast schrony w przedszkolach będą wykorzystywane wyłącznie do ochrony dzieci i pracowników. Jednocześnie, pod pewnymi warunkami, władze lokalne będą mogły zezwolić na jednoczesny pobyt w szkolnych schronach zarówno osób uczestniczących w procesie edukacyjnym, jak i innych obywateli.

Zgodnie z rozporządzeniem schrony w placówkach wychowania przedszkolnego będą wykorzystywane wyłącznie do ochrony uczestników procesu edukacyjnego – dzieci i pracowników.

W szkołach podczas zajęć stacjonarnych schrony będą również przeznaczone przede wszystkim dla uczniów i nauczycieli.

Jednocześnie, na podstawie decyzji lokalnych organów władzy wykonawczej lub samorządu lokalnego, w szkolnym schronie będą mogli przebywać jednocześnie zarówno uczestnicy procesu edukacyjnego, jak i przedstawiciele innych grup społecznych.

Zasady takiego wykorzystania powinien określić podmiot odpowiedzialny za schron – założyciel lub dyrektor danej placówki oświatowej.

Przed podjęciem decyzji o wspólnym korzystaniu ze szkolnego schronu należy ocenić, czy możliwe jest zapewnienie bezpiecznego przebywania w nim uczniów, pracowników placówki oraz innych obywateli.

W szczególności należy przewidzieć:

Podział pomieszczeń na strefy z jasnym wyznaczeniem miejsc dla uczniów i innych obywateli.

Procedurę odprowadzania osób postronnych do schronu przez pracowników ochrony, personel techniczny lub inny personel placówki w nocy, w weekendy i święta.

Ograniczenie dostępu do pozostałych pomieszczeń i terenu placówki , z wyjątkiem samego schronu i drogi do niego.

Umieszczenie oznakowań, schematów i zasad zachowania na terenie placówki oraz korzystania z jej mienia, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i grup ludności o ograniczonej sprawności ruchowej.

Publikowanie informacji o schronach, do których mogą mieć wstęp osoby z zewnątrz, a także zasad korzystania z nich.

Informacje o takich schronach powinny być publikowane na oficjalnych portalach internetowych podmiotów założycielskich placówek oświatowych lub samych placówek. Należy przy tym uwzględnić dostępność wolnej powierzchni oraz czas, w którym schron może być wykorzystywany do ochrony innych obywateli.

Jeśli władze lokalne podejmą decyzję o jednoczesnym przebywaniu uczniów i innych obywateli w szkolnym schronie, kierownictwo placówki powinno zapewnić bezpieczeństwo dzieci.

Przez cały czas przebywania uczniów w schronie muszą być obecni nauczyciele, psycholog, a także funkcjonariusz policji lub służb ochrony – o ile są dostępni.

Ponadto należy wyznaczyć oddzielne strefy dla uczniów i pozostałych obywateli, a w miarę możliwości – przeznaczyć dla nich oddzielne pomieszczenia. Trasy przemieszczania się tych grup do schronu i z powrotem powinny jak najmniej się krzyżować.

Dla uczestników procesu edukacyjnego powinny być również dostępne oddzielne toalety.

Dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przewidziano oddzielny pokój lub wydzieloną część pomieszczenia. Tam będą mogły się zrelaksować psychicznie oraz uzyskać niezbędną pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz usługi korekcyjno-rozwojowe.

W ten sposób nowe przepisy nadają priorytet ochronie uczniów i pracowników placówek oświatowych oraz określają warunki, na jakich szkolne schrony mogą być jednocześnie wykorzystywane przez innych obywateli.

Informuje o tym uchwała Rady Ministrów Ukrainy z dnia 15 października 2026 r. nr 1288, która wprowadza zmiany do zasad korzystania z obiektów ochrony ludności.

Przypomnijmy, że Ukrzaliznytsia urządzila 33 mobilne schrony na obiektach kolejowych w Kijowie i obwodzie kijowskim. Są one przeznaczone do ochrony ludzi w przypadku zagrożeń powietrznych.

Wydział Edukacji Administracji Państwowej Okręgu Dnieprówskiego w Kijowie zlecił spółce „Smart Universal Group” zakończenie budowy szkolnego schronu przy alei Myru 11. Wartość nowej umowy wynosi 129,51 mln hrywien, a całkowite koszty budowy schronu, przeznaczonego dla 741 osób, wyniosą około 289,89 mln hrywien.

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