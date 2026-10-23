乌克兰安全局在沃伦地区拘留了一名企图前往欧洲的前俄罗斯女军人

乌克兰安全局反间谍部门在沃伦地区拘留了一名来自顿涅茨克的女子，据调查显示，她曾在俄罗斯军队服役两年多，并站在俄罗斯一方参战。退伍后，该女子返回乌克兰办理护照续签手续。 据调查显示，她计划利用新办的护照前往欧盟定居。

该女子从白俄罗斯经“多马诺韦”国际公路边境检查站入境。执法人员记录了其越境行为，并在她临时下榻的科韦利某酒店将其拘留。

根据调查材料显示，在全面入侵发生前，该嫌疑人曾在顿涅茨克州立临床精神病医院担任护士。

2022年2月底，她自愿加入了俄罗斯联邦南部军区第1军团第91独立步兵团。 在俄军中，她被授予下士军衔，并服役至2024年8月。

从俄罗斯军队退役后，该女子决定离开暂时被占领的顿涅茨克地区，并在某个欧盟国家定居。为此，她需要补办乌克兰护照。

在搜查过程中，乌克兰安全局（SBU）工作人员从该被拘留者身上查获了俄罗斯护照、俄罗斯联邦军队军籍证、侵略国退伍军人证以及卢布。

调查人员告知该女子，其涉嫌违反《乌克兰刑法典》第111条第2款——在战时状态下犯下的叛国罪。

目前，该嫌疑人已被羁押，不得保释。若罪名成立，她将面临终身监禁并没收财产的处罚。

此次行动由沃伦州国家安全局（SBU）人员与国家边防局联合开展，并在西部地区国防专项检察院的程序指导下进行。

据乌克兰安全局消息报道。

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