昨晚，俄军对第聂伯罗市及周边地区发动了40多次袭击，造成人员伤亡

自10月26日晚起，俄军已使用无人机和航空炸弹对第聂伯市及第聂伯罗彼得罗夫斯克州发动了40多次袭击。此次袭击造成3人受伤。

第聂伯罗彼得罗夫斯克州军事行政当局负责人亚历山大·甘扎在Telegram上通报了这一情况。

第聂伯市的基础设施遭到破坏。

在西涅利科夫斯基区，敌军袭击了沙赫特尔斯卡、瓦西利科夫斯卡和彼得罗帕夫利夫斯卡三个社区。多栋公寓楼、独栋住宅及车辆遭到破坏，并引发多起火灾。

两名年龄分别为55岁和77岁的女性伤势中等，已被送往医院救治。一名27岁的女性正在接受门诊治疗。

在尼科波尔区，俄军袭击了尼科波尔、马尔加内茨克、米里夫斯克和切尔沃诺格里戈里夫斯克社区。一栋独栋住宅受损。

在帕夫洛格拉德区，俄罗斯军队袭击了博格丹诺夫斯卡和特罗伊茨卡社区。一栋私人住宅及基础设施遭到破坏。

在卡缅斯克区，俄军袭击了韦尔希夫采夫斯卡社区。

消息来源：亚历山大·甘扎

需要提醒的是，在基辅，由于俄罗斯的袭击，位于“普罗斯佩克特”购物中心的欧尚超市遭到破坏。

10月26日晚，一架俄罗斯无人机袭击了切尔诺夫策州的一处能源基础设施，导致切尔诺夫策部分地区停电。

一架俄罗斯无人机袭击帕夫洛格勒，导致一名41岁的DTEK矿工丧生。

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