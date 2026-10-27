Россияне более 40 раз обстреляли Днепр и область за вечер, есть пострадавшие

С вечера 26 октября российские войска более 40 раз наносили удары по Днепру и Днепропетровской области с помощью беспилотников и авиабомб. В результате обстрелов пострадали три человека.

Об этом глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил в Telegram.

В Днепре повреждена инфраструктура.

В Синельниковском районе враг атаковал Шахтерскую, Васильковскую и Петропавловскую общины. Повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили. Произошли пожары.

В состоянии средней тяжести в больницу доставили женщин в возрасте 55 и 77 лет. 27-летняя женщина проходит амбулаторное лечение.

В Никопольском районе россияне атаковали Никополь, Марганецкую, Мировскую и Червоногригоровскую общины. Поврежден частный дом.

В Павлоградском районе армия РФ атаковала Богдановскую и Троицкую общины. Повреждены частный дом и инфраструктура.

В Каменском районе россияне атаковали Верхивцевскую общину.

Источник: Александр Ганжа

Напомним, в Киеве в результате российской атаки был поврежден магазин Auchan в ТРК «Проспект».

Вечером 26 октября российский беспилотник повредил объект энергетической инфраструктуры в Черновицкой области, из-за чего часть Черновцов осталась без электроэнергии.

В результате удара российского дрона по Павлограду погиб 41-летний шахтер ДТЭК.

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