Ровенская область приняла ещё один эвакуационный поезд, прибыли 36 человек

С начала 2026 года Ровенская область приняла уже 19-й эвакуационный поезд. На этот раз в регион прибыли 36 человек, среди которых трое детей и шестеро маломобильных пассажиров.

Об этом сообщили в «Укрзализныце» и психологической службе ГСЧС Украины.

Спасатели помогли эвакуированным пассажирам сойти с поезда и перенести личные вещи. Люди прибыли в Ровенскую область в поисках безопасности и возможности начать жизнь в более спокойных условиях.

Каждая эвакуация — это вынужденное прощание с домом и надежда на безопасное будущее. Поэтому спасатели и другие службы помогают людям не только добраться до места назначения, но и получить необходимую поддержку в сложный момент.

«За каждой эвакуацией — человеческие судьбы, вынужденное прощание с домом и надежда на более спокойную жизнь. И наша задача — встретить этих людей с заботой, помочь и поддержать в непростой момент», — отметили представители служб.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Напомним, принудительную эвакуацию семей с детьми ввели во всех населенных пунктах Краматорской и Славянской общин из-за постоянных российских обстрелов.

В Харьковской области Силы обороны Украины впервые за время войны провели воздушную эвакуацию раненого непосредственно с поля боя. На Купянском направлении с помощью крупного беспилотника удалось вывезти с позиции 49-летнего военнослужащего Константина, который лишился обеих ног.

Военнослужащий Сергей Гнездилов заявил, что Краматорск является зоной боевых действий, где гражданское население постоянно подвергается опасности из-за атак российских беспилотников. По его мнению, государство должно обеспечить принудительную эвакуацию гражданских лиц из города.

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