自2026年初以来，罗夫诺州已迎来第19列疏散列车。此次共有36人抵达该地区，其中包括3名儿童和6名行动不便的乘客。

乌克兰铁路公司和乌克兰国家紧急情况部心理服务处通报了这一消息。

救援人员协助被疏散的乘客下车并搬运个人物品。这些民众来到里夫内州，是为了寻求安全，并希望能在更平静的环境中开始新生活。

每次撤离，既意味着不得不与家园告别，也寄托着对安全未来的期盼。因此，救援人员及其他服务部门不仅帮助人们抵达目的地，更在艰难时刻为他们提供必要的支持。

“每次疏散背后，都牵涉着人们的命运、与家园的被迫告别，以及对更安稳生活的期盼。而我们的任务，就是以关怀之心迎接这些民众，并在这一艰难时刻为他们提供帮助与支持，”各服务部门代表表示。

乌克兰国家紧急情况局报道了这一消息。

需要指出的是，由于俄罗斯持续炮击，克拉马托尔斯克和斯洛维扬斯克两个社区的所有居民点均已对带孩子的家庭实施强制疏散。

在哈尔科夫州，乌克兰国防军自战争爆发以来首次直接从战场上空运撤离了一名伤员。 在库皮扬斯克方向，借助一架大型无人机，成功将双腿截肢的49岁军人康斯坦丁从阵地撤离。

军人谢尔盖·格涅兹迪洛夫表示，克拉马托尔斯克是作战区，平民因俄罗斯无人机的袭击而时刻面临危险。他认为，国家应确保对该市平民进行强制疏散。

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