Rosja nie zamierza rezygnować z planów zajęcia całego Donbasu. Dyktator Władimir Putin oświadczył to 27 października podczas rozmowy telefonicznej z prezydentem Finlandii i premierem Norwegii. Jednocześnie agencja Reuters powołuje się na źródło bliskie Kremlowi, a nie na bezpośrednie relacje uczestników rozmowy.

Stanowisko Moskwy wskazuje, że Rosja nie jest gotowa zrezygnować ze swoich roszczeń terytorialnych. Podważa to perspektywy zakończenia działań wojennych, w szczególności wysiłki administracji USA zmierzające do zamrożenia konfliktu.

Ukraina ze swojej strony nadal utrzymuje strategicznie ważny pas obronny w obwodzie donieckim. Aglomeracja Słowiańsk–Kramatorsk stanowi potężny, ufortyfikowany obszar, którego obrona była budowana przez wiele lat. Dlatego rezygnacja z tych pozycji oznaczałaby utratę ważnej linii obronnej.

Obronę tego odcinka frontu i przyległych kierunków zapewniają grupy wojsk „Centrum” i „Azow”, w skład których wchodzą korpusy, brygady i inne jednostki wojskowe. Dowodzą nimi generałowie brygady Andrij Biletski i Denys „Redis” Prokopenko.

Rezygnacja ze strategicznych umocnień bez istotnych powodów jest mało prawdopodobnym scenariuszem dla strony, która kontynuuje obronę. Nawet ewentualny rozkaz opuszczenia tego obszaru mógłby stanowić poważne wyzwanie, biorąc pod uwagę jego znaczenie militarne.

Podobną strategię rozważała niegdyś Szwajcaria podczas II wojny światowej. Koncepcja „reduty narodowej” zakładała kontynuację oporu z wykorzystaniem umocnień w Alpach nawet w przypadku zajęcia części kraju przez Wehrmacht.

Stanowisko Putina może świadczyć o braku wspólnych warunków zakończenia wojny. Bez uzgodnionych porozumień między stronami próby zamrożenia konfliktu mogą nie przynieść rezultatu, a działania zbrojne mogą trwać nadal.

Jednocześnie kontynuacja rosyjskich operacji ofensywnych wiąże się ze znacznymi stratami w ludziach. Rodzi to pytanie o cele, dla których rosyjskie kierownictwo kontynuuje wojnę kosztem życia dużej liczby własnych żołnierzy.