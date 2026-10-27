俄罗斯无意放弃占领整个顿巴斯的计划。10月27日，独裁者弗拉基米尔·普京在与芬兰总统及挪威首相的电话交谈中发表了这一言论。 与此同时，路透社援引的是接近克里姆林宫的消息人士，而非通话参与者的直接证词。

莫斯科的立场表明，俄罗斯尚不准备放弃其领土主张。这使停火的前景蒙上阴影，特别是美国政府为冻结战争所做的努力。

乌克兰方面则继续控制着顿涅茨克州具有战略重要性的防御地带。斯拉维扬斯克-克拉马托尔斯克都市区是一处坚固的防御区域，其防线是经过多年构筑形成的。 因此，放弃这些阵地将意味着失去一条重要的防线。

“中心”和“亚速”部队集团负责保卫这一战线及周边方向，其编制包括军、旅及其他军事单位。 这些部队由旅级将军安德烈·比列茨基和德尼·“雷迪斯”·普罗科彭科指挥。

在没有关键原因的情况下放弃战略要塞，对于持续进行防御的一方而言，是一种不太可能发生的场景。鉴于该地区的军事重要性，即使下达撤离该地区的命令，也可能成为一项艰巨的挑战。

二战期间，瑞士曾考虑过类似的战略。“国家堡垒”概念设想，即使德国国防军占领了该国部分领土，仍将利用阿尔卑斯山的防御工事继续抵抗。

普京的立场可能表明，目前尚不存在结束战争的共同条件。如果双方未能达成协调一致的协议，试图冻结冲突的努力很可能无果而终，而战斗行动可能会持续下去。

与此同时，俄罗斯持续的进攻行动伴随着人员的大量伤亡。这引发了一个问题：俄罗斯领导层究竟是为了什么目标，才不惜以大量本国军人性命为代价继续这场战争？