Россия не намерена отказываться от планов захватить весь Донбасс. Об этом 27 октября диктатор Владимир Путин заявил во время телефонного разговора с президентом Финляндии и премьер-министром Норвегии. В то же время агентство Reuters ссылается на источник, близкий к Кремлю, а не на непосредственные свидетельства участников разговора.

Позиция Москвы свидетельствует о том, что Россия не готова отказываться от своих территориальных претензий. Это ставит под сомнение перспективы прекращения боевых действий, в частности усилия администрации США по замораживанию войны.

Украина, со своей стороны, продолжает удерживать стратегически важный оборонительный пояс в Донецкой области. Славянско-Краматорская агломерация представляет собой мощный укрепленный район, оборона которого формировалась на протяжении многих лет. Поэтому отказ от этих позиций означал бы потерю важного оборонительного рубежа.

Защиту этого участка фронта и прилегающих направлений обеспечивают группировки войск «Центр» и «Азов», в состав которых входят корпуса, бригады и другие воинские подразделения. Ими командуют бригадные генералы Андрей Билецкий и Денис «Редис» Прокопенко.

Отказ от стратегических укреплений без веских причин является маловероятным сценарием для стороны, продолжающей оборону. Даже возможный приказ покинуть этот район мог бы стать сложным испытанием, учитывая его военное значение.

Подобную стратегию в своё время рассматривала Швейцария во время Второй мировой войны. Концепция «Национального редута» предусматривала продолжение сопротивления с использованием укреплений в Альпах даже в случае захвата Вермахтом части страны.

Позиция Путина может свидетельствовать об отсутствии общих условий для прекращения войны. Без согласованных договоренностей между сторонами попытки заморозить конфликт рискуют не дать результата, а боевые действия могут продолжаться и в дальнейшем.

В то же время продолжение российских наступательных операций сопровождается значительными потерями личного состава. Это поднимает вопрос о целях, ради которых российское руководство продолжает войну ценой жизней большого количества собственных военных.