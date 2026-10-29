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Росія пошкодила навчальний заклад у Ніжині

UA NEWS 29 Жовтня 2026 13:28
Росія пошкодила навчальний заклад у Ніжині
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Російські війська завдали удару по навчальному закладу в Ніжині Чернігівської області. Про пошкодження повідомив міський голова Олександр Кодола у Facebook.

 

«Сьогодні Ніжин зазнав ворожої атаки з повітря. Збита ворожа ціль впала на території одного з навчальних закладів міста. Будівля зазнала пошкоджень», - написав він.

Він додав, що потерпілих немає. На місці працюють відповідні служби. Інформація уточнюється.

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