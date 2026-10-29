Rosja zniszczyła placówkę edukacyjną w Nżyniu

Rosyjskie wojska przeprowadziły atak na placówkę edukacyjną w Nizhynie w obwodzie czernihowskim. O zniszczeniach poinformował burmistrz Aleksander Kodola na Facebooku.

„Dzisiaj Nizhyn stał się celem wrogiego ataku z powietrza. Zestrzelony obiekt wroga spadł na teren jednej z placówek edukacyjnych miasta. Budynek uległ uszkodzeniom” – napisał.

Dodał, że nie ma ofiar. Na miejscu działają odpowiednie służby. Informacje są weryfikowane.

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