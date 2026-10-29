Siły powietrzne zestrzeliły trzy z czterech rosyjskich dronów w związku z krwawym atakiem na Dniepr

29 października rosyjskie wojska zaatakowały obwód dniepropetrowski, wysyłając cztery bojowe drony rakietowe. Obrona przeciwlotnicza zniszczyła trzy drony, jednak czwarty uderzył w peron dworca kolejowego w Dnieprze.

W wyniku ataku zginęło 13 cywilów, a kolejnych 13 osób odniosło rany.

Według informacji wojskowych atak miał miejsce około godziny 11:00. Rosja skierowała na obwód dniepropetrowski cztery odrzutowe drony bojowe. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zniszczyła trzy drony, jednak jeden z nich dotarł do dworca kolejowego w stolicy obwodu.

Wrogi dron uderzył bezpośrednio w peron. W wyniku rosyjskiego ataku zginęło 13 osób, a kolejne 13 zostało rannych.

Siły Powietrzne złożyły kondolencje rodzinom i bliskim ofiar śmiertelnych, a także osobom poszkodowanym w wyniku rosyjskiego ataku.

Wcześniej Zełenski pokazał przerażające skutki rosyjskiego ataku na dworzec w Dnieprze.

Przypomnijmy, że okupanci zaatakowali dworzec kolejowy w Dnieprze, w wyniku czego zginęło co najmniej 13 osób.

Rosja prawie 20 razy zaatakowała Dniepr i okolicę za pomocą dronów; jest jedna osoba ranna.

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