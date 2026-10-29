Повітряні сили збили три з чотирьох російських дронів на тлі кривавої атаки на Дніпро

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29 жовтня російські війська атакували Дніпропетровщину чотирма реактивними ударними безпілотниками. Повітряна оборона знищила три дрони, однак четвертий влучив у перон залізничного вокзалу Дніпра.

Унаслідок удару загинули 13 мирних жителів, ще 13 людей дістали поранення.

За інформацією військових, атака сталася близько 11:00. Росія спрямувала на Дніпропетровську область чотири реактивні ударні БпЛА. Українська протиповітряна оборона знищила три безпілотники, проте один із них досяг залізничного вокзалу обласного центру.

Ворожий дрон влучив безпосередньо в перон. Унаслідок російського удару загинули 13 людей, ще 13 дістали поранення.

У Повітряних силах висловили співчуття рідним і близьким загиблих, а також постраждалим від російської атаки.

До цього Зеленський показав жахливі наслідки російського удару по вокзалу в Дніпрі.

Нагадаємо, окупанти атакували залізничний вокзал у Дніпрі, загинуло щонайменше 13 людей.

Росія майже 20 разів атакувала Дніпро та область дронами, є постраждалий.

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