Повітряні сили збили три з чотирьох російських дронів на тлі кривавої атаки на Дніпро
29 жовтня російські війська атакували Дніпропетровщину чотирма реактивними ударними безпілотниками. Повітряна оборона знищила три дрони, однак четвертий влучив у перон залізничного вокзалу Дніпра.
Унаслідок удару загинули 13 мирних жителів, ще 13 людей дістали поранення.
За інформацією військових, атака сталася близько 11:00. Росія спрямувала на Дніпропетровську область чотири реактивні ударні БпЛА. Українська протиповітряна оборона знищила три безпілотники, проте один із них досяг залізничного вокзалу обласного центру.
Ворожий дрон влучив безпосередньо в перон. Унаслідок російського удару загинули 13 людей, ще 13 дістали поранення.
У Повітряних силах висловили співчуття рідним і близьким загиблих, а також постраждалим від російської атаки.
До цього Зеленський показав жахливі наслідки російського удару по вокзалу в Дніпрі.
Нагадаємо, окупанти атакували залізничний вокзал у Дніпрі, загинуло щонайменше 13 людей.
Росія майже 20 разів атакувала Дніпро та область дронами, є постраждалий.