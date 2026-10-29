Военно-воздушные силы сбили три из четырёх российских дронов на фоне кровавой атаки на Днепр

29 октября российские войска нанесли удар по Днепропетровской области с помощью четырёх реактивных ударных беспилотников. Силы противовоздушной обороны сбили три дрона, однако четвёртый попал в перрон железнодорожного вокзала Днепра.

В результате удара погибли 13 мирных жителей, ещё 13 человек получили ранения.

По информации военных, атака произошла около 11:00. Россия направила на Днепропетровскую область четыре реактивных ударных БПЛА. Украинская противовоздушная оборона уничтожила три беспилотника, однако один из них достиг железнодорожного вокзала областного центра.

Вражеский дрон попал непосредственно в перрон. В результате российского удара погибли 13 человек, ещё 13 получили ранения.

В Воздушных силах выразили соболезнования родным и близким погибших, а также пострадавшим от российской атаки.

Ранее Зеленский показал ужасающие последствия российского удара по вокзалу в Днепре.

Напомним, оккупанты атаковали железнодорожный вокзал в Днепре, погибло не менее 13 человек.

Россия почти 20 раз атаковала Днепр и область с помощью дронов, есть пострадавший.

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