Военно-воздушные силы сбили три из четырёх российских дронов на фоне кровавой атаки на Днепр
29 октября российские войска нанесли удар по Днепропетровской области с помощью четырёх реактивных ударных беспилотников. Силы противовоздушной обороны сбили три дрона, однако четвёртый попал в перрон железнодорожного вокзала Днепра.
В результате удара погибли 13 мирных жителей, ещё 13 человек получили ранения.
По информации военных, атака произошла около 11:00. Россия направила на Днепропетровскую область четыре реактивных ударных БПЛА. Украинская противовоздушная оборона уничтожила три беспилотника, однако один из них достиг железнодорожного вокзала областного центра.
Вражеский дрон попал непосредственно в перрон. В результате российского удара погибли 13 человек, ещё 13 получили ранения.
В Воздушных силах выразили соболезнования родным и близким погибших, а также пострадавшим от российской атаки.
Ранее Зеленский показал ужасающие последствия российского удара по вокзалу в Днепре.
Напомним, оккупанты атаковали железнодорожный вокзал в Днепре, погибло не менее 13 человек.
Россия почти 20 раз атаковала Днепр и область с помощью дронов, есть пострадавший.