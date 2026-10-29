В Киевской области разоблачили агента ФСБ, который координировал удары по энергообъектам

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Киевской области российского агента, который по заказу ФСБ собирал разведданные для корректировки ударов по местным энергетическим объектам. Фигурантом оказался водитель логистической компании, который также отслеживал места расположения ремонтных баз Сил обороны.

По данным контрразведки, среди основных целей россиян были теплоэлектроцентрали столичного региона, которые возобновляли работу после предыдущих обстрелов.

Чтобы выяснить состояние энергетической инфраструктуры, мужчина под видом рабочих поездок объезжал территории станций и фотографировал их фасады на телефон.

После этого он возвращался домой, систематизировал отснятые материалы, отмечал их координаты на Google Maps и добавлял собственные комментарии. Подготовленные данные агент должен был передавать куратору из ФСБ.

Сотрудники СБУ зафиксировали, как фигурант за рулем грузовика разведывал ход восстановительных работ на энергоблоке местной ТЭЦ. Мужчину задержали, когда он готовил отчет для российской спецслужбы.

Как установило расследование, российские спецслужбы обратили внимание на мужчину после того, как он публиковал антиукраинские комментарии в Telegram-каналах.

После вербовки фигурант поддерживал связь с ФСБ через специально созданный чат-бот, который российская спецслужба использовала для сбора разведывательной информации.

Помимо подготовки данных для корректировки ударов по энергетической инфраструктуре, агент отслеживал местонахождение ремонтных баз Сил обороны Украины.

Во время обысков у задержанного изъяли два мобильных телефона. Один из них мужчина пытался уничтожить, чтобы скрыть доказательства сотрудничества с российскими спецслужбами.

Следователи Службы безопасности Украины сообщили мужчине о подозрении в государственной измене.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей без права освобождения под залог. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в СБУ.

Ранее Верховный Суд подтвердил приговор 28-летнему жителю Запорожья, который передавал ФСБ данные об украинских военных объектах и отчитывался о последствиях российских обстрелов. Мужчина проведет 15 лет за решеткой, а его имущество будет конфисковано.

По материалам Службы безопасности Украины суд вынес еще один обвинительный приговор участнику агентурно-боевой группы российской военной разведки (ГРУ). Эту ячейку СБУ раскрыла и нейтрализовала летом 2024 года в Харьковской области.

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