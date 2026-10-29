基辅州查获一名FSB特工，该特工曾负责协调对能源设施的打击行动

乌克兰安全局反间谍部门在基辅州逮捕了一名俄罗斯间谍，该间谍受俄罗斯联邦安全局（FSB）指使，收集情报以调整对当地能源设施的打击行动。 涉案人员是一名物流公司的司机，他还曾追踪国防军维修基地的位置。

据反间谍部门称，俄方的主要目标包括首都地区正在从此前炮击中恢复运行的热电联产电站。

为了查明能源基础设施的状况，该男子以公务出差为幌子，在各电站周边巡查，并用手机拍摄其外立面。

随后，他返回家中，对拍摄的材料进行整理，在谷歌地图上标注坐标并添加个人注释。该特工需将整理好的数据转交给来自联邦安全局（FSB）的联络人。

乌克兰安全局（SBU）的官员记录下该嫌疑人驾驶卡车侦察当地热电厂发电机组修复工程进展的情况。当该男子正在为俄罗斯特工机构准备报告时，被当场抓获。

调查显示，该男子在Telegram频道发布反乌克兰言论后，引起了俄罗斯特工机构的注意。

被调查人被招募后，通过一个专门创建的聊天机器人与俄罗斯联邦安全局（FSB）保持联系，该聊天机器人被俄罗斯特工机构用于收集情报。

除准备用于调整对能源基础设施打击的数据外，该间谍还追踪了乌克兰国防军维修基地的位置。

在搜查过程中，警方从该嫌疑人处查获了两部手机。其中一部手机，该男子曾试图销毁，以掩盖其与俄罗斯特工机构合作的证据。

乌克兰安全局调查人员已向该男子告知其涉嫌叛国罪。

目前，该嫌疑人已被羁押，不得保释。若罪名成立，他将面临无期徒刑并没收财产的处罚。

乌克兰安全局（SBU）通报了这一消息。

此前，最高法院维持了对一名28岁扎波罗热居民的判决，该男子曾向俄罗斯联邦安全局（FSB）提供乌克兰军事设施的信息，并汇报俄罗斯炮击造成的后果。 该男子将被判处15年监禁，其财产将被没收。

根据乌克兰安全局的证据，法院还对俄罗斯军事情报局（格鲁乌）一个间谍作战小组的成员作出了另一项有罪判决。该组织于2024年夏季在哈尔科夫州被乌克兰安全局查获并瓦解。

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