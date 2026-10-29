Уганда повідомила про 27 громадян, які загинули у війні проти України — Reuters

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Щонайменше 27 громадян Уганди, завербованих до російської армії для участі у війні проти України, загинули або вважаються загиблими.

Про це йдеться в листі посольства Уганди в Москві до Міністерства закордонних справ країни.

У документі зазначено, що загибель 11 угандійців підтверджена, тоді як тіла ще 16 осіб не вдалося знайти. Серед них можуть бути й ті, хто перебуває в полоні.

Посольство отримало відповідну інформацію від російського Міністерства закордонних справ дипломатичними каналами. Представник МЗС Уганди підтвердив справжність листа.

Джерело: Reuters

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