Уганда повідомила про 27 громадян, які загинули у війні проти України — Reuters
Щонайменше 27 громадян Уганди, завербованих до російської армії для участі у війні проти України, загинули або вважаються загиблими.
Про це йдеться в листі посольства Уганди в Москві до Міністерства закордонних справ країни.
У документі зазначено, що загибель 11 угандійців підтверджена, тоді як тіла ще 16 осіб не вдалося знайти. Серед них можуть бути й ті, хто перебуває в полоні.
Посольство отримало відповідну інформацію від російського Міністерства закордонних справ дипломатичними каналами. Представник МЗС Уганди підтвердив справжність листа.
Джерело: Reuters
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