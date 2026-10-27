В Краматорске россияне вновь обстреляли спасателей во время тушения пожара
В Краматорске Донецкой области спасатели попали под повторную российскую атаку, когда тушили пожар в частном секторе.
«В Краматорске в результате российских ударов горели 9-этажное здание и частные жилые дома, где находились домашние животные. Во время тушения пожара в частном секторе вражеский БПЛА поразил пожарную автоцистерну», — говорится в сообщении.
Спасатели не пострадали.
В Славянске из-за российских ударов горели жилые дома, складские и хозяйственные постройки, а также грузовик.
Спасатели локализовали все очаги пожаров.
Из-за сложной ситуации с безопасностью ликвидацию пожаров во всех местах пришлось приостановить.
Об этом Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает в Facebook.
Видео: Зеленский предупредил об угрозе нового наступления РФ в случае потери Славянска и Краматорска.
Напомним, Зеленский откровенно рассказал о цене войны и ошибках России.
Также Зеленский сообщил о двух погибших и 34 раненых в результате российских ударов по Украине.