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Sztab Generalny zaktualizował dane dotyczące strat Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie na dzień 27 października

UA NEWS 27 października 2026 07:51
Sztab Generalny zaktualizował dane dotyczące strat Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie na dzień 27 października

W ciągu ostatnich 24 godzin ukraińscy obrońcy zlikwidowali kolejnych 1 400 rosyjskich okupantów. Dane te opublikował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na dzień 27 października 2026 roku.

 

Rosja w wojnie z Ukrainą, według stanu na 27 października, straciła:

  • personel – około 1 581 840 (+1 400) osób;
  • czołgów – 12 448 (+0) sztuk;
  • bojowych pojazdów opancerzonych – 25 609 (+0) sztuk;
  • systemów artyleryjskich – 51 653 (+21) szt.;
  • systemów rakietowych wielokrotnego wystrzału – 2 241 (+2) szt.;
  • środków obrony przeciwlotniczej – 1 727 (+1) szt.;
  • samolotów – 449 (+0) szt.;
  • śmigłowców – 356 (+0) szt.;
  • naziemnych kompleksów robotycznych – 3 025 (+7) szt.;
  • bezzałogowe statki powietrzne (BSP) poziomu operacyjno-taktycznego – 584 252 (+1 794) szt.;
  • pocisków skrzydłowych – 5 138 (+0) szt.;
  • okrętów / łodzi – 35 (+0) szt.;
  • łodzi podwodnych – 2 (+0) szt.;
  • pojazdy i cysterny – 167 472 (+232) szt.;
  • techniki specjalnej – 4 859 (+1) szt.
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Źródło: Sztab Generalny

Wcześniej okupowana obwód ługański znalazł się pod intensywnym ostrzałem z bezzałogowych statków powietrznych.

Na froncie odnotowano w ciągu doby 185 starć, najintensywniejsze miały miejsce na kierunku Pokrowskim.

Przypomnijmy, że DeepState odnotowało postępy Rosjan w pobliżu Kostiantynówki i Wożdzyżówki.

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