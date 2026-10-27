W ciągu ostatnich 24 godzin ukraińscy obrońcy zlikwidowali kolejnych 1 400 rosyjskich okupantów. Dane te opublikował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na dzień 27 października 2026 roku.

Rosja w wojnie z Ukrainą, według stanu na 27 października, straciła:

personel – około 1 581 840 (+1 400) osób;

czołgów – 12 448 (+0) sztuk;

bojowych pojazdów opancerzonych – 25 609 (+0) sztuk;

systemów artyleryjskich – 51 653 (+21) szt.;

systemów rakietowych wielokrotnego wystrzału – 2 241 (+2) szt.;

środków obrony przeciwlotniczej – 1 727 (+1) szt.;

samolotów – 449 (+0) szt.;

śmigłowców – 356 (+0) szt.;

naziemnych kompleksów robotycznych – 3 025 (+7) szt.;

bezzałogowe statki powietrzne (BSP) poziomu operacyjno-taktycznego – 584 252 (+1 794) szt.;

pocisków skrzydłowych – 5 138 (+0) szt.;

okrętów / łodzi – 35 (+0) szt.;

łodzi podwodnych – 2 (+0) szt.;

pojazdy i cysterny – 167 472 (+232) szt.;

techniki specjalnej – 4 859 (+1) szt.

Źródło: Sztab Generalny

Wcześniej okupowana obwód ługański znalazł się pod intensywnym ostrzałem z bezzałogowych statków powietrznych.

Na froncie odnotowano w ciągu doby 185 starć, najintensywniejsze miały miejsce na kierunku Pokrowskim.

Przypomnijmy, że DeepState odnotowało postępy Rosjan w pobliżu Kostiantynówki i Wożdzyżówki.

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