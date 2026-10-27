Sztab Generalny zaktualizował dane dotyczące strat Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie na dzień 27 października
W ciągu ostatnich 24 godzin ukraińscy obrońcy zlikwidowali kolejnych 1 400 rosyjskich okupantów. Dane te opublikował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na dzień 27 października 2026 roku.
Rosja w wojnie z Ukrainą, według stanu na 27 października, straciła:
- personel – około 1 581 840 (+1 400) osób;
- czołgów – 12 448 (+0) sztuk;
- bojowych pojazdów opancerzonych – 25 609 (+0) sztuk;
- systemów artyleryjskich – 51 653 (+21) szt.;
- systemów rakietowych wielokrotnego wystrzału – 2 241 (+2) szt.;
- środków obrony przeciwlotniczej – 1 727 (+1) szt.;
- samolotów – 449 (+0) szt.;
- śmigłowców – 356 (+0) szt.;
- naziemnych kompleksów robotycznych – 3 025 (+7) szt.;
- bezzałogowe statki powietrzne (BSP) poziomu operacyjno-taktycznego – 584 252 (+1 794) szt.;
- pocisków skrzydłowych – 5 138 (+0) szt.;
- okrętów / łodzi – 35 (+0) szt.;
- łodzi podwodnych – 2 (+0) szt.;
- pojazdy i cysterny – 167 472 (+232) szt.;
- techniki specjalnej – 4 859 (+1) szt.
Źródło: Sztab Generalny
Wcześniej okupowana obwód ługański znalazł się pod intensywnym ostrzałem z bezzałogowych statków powietrznych.
Na froncie odnotowano w ciągu doby 185 starć, najintensywniejsze miały miejsce na kierunku Pokrowskim.
Przypomnijmy, że DeepState odnotowało postępy Rosjan w pobliżu Kostiantynówki i Wożdzyżówki.