什米加尔称，自9月以来，俄罗斯已对乌克兰能源设施发动了350多次袭击

自9月以来，俄军已对乌克兰能源基础设施发动了超过350次袭击。这些袭击导致变电站和发电设施中的800多台设备受损，其中近一半已报废。

“从9月到10月，敌军发动了超过350次袭击。变电站和发电设施中的800多台设备遭到破坏。其中近一半，约350台，已报废，”他表示。

德尼·什米加尔透露，已有235台变压器配备了二级防护措施。据这位部长称，即使在俄罗斯密集袭击的情况下，这些工程解决方案也展现出了其有效性。

“在过去半年里，尽管遭遇了大量弹道导弹袭击和喷气式无人机袭击，但只有一处受保护设施被弹道导弹击中。在如此多的弹道导弹袭击中，没有其他类似案例。

防护措施正在发挥作用，尤其是配备所谓‘刚性预爆屏障’的防护设施表现尤为出色。因此，目前这是保护能源设施的主要且最终的技术方案。所有这些工作都在进行中，”部长解释道。

什米加尔还强调，防护设施对于加快受损能源基础设施的恢复速度具有重要意义。

据该部长评估，如果能源设施没有此类防护措施，在当前俄罗斯攻击强度下，受损设施的修复工作将持续数月之久。

能源部长德尼·什米加尔在政府答问环节中作出了上述表态。

10月30日星期五，俄军出动攻击型无人机袭击了苏梅州肖斯季诺社区的一家民用企业。袭击发生时，该设施内有员工在场。

苏梅州因俄罗斯无人机袭击导致8人受伤。

俄罗斯部队指挥官阿赫马特将因袭击苏梅州民用基础设施而接受审判。

特雷古博夫称，俄军正试图向苏梅州里亚斯内村推进。

苏梅州又拨款1000万格里夫纳用于采购移动式防空掩体。

苏梅州发生爆炸，两名14岁少年不幸身亡。

此前，俄罗斯无人机袭击了切尔尼戈夫州，造成加油站和一家度假村受损。

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