第63独立机械化旅的官兵从顿涅茨克州的利曼撤离了8名平民。在营救过程中，一名士兵用身体挡住了俄罗斯无人机发射的袭击，保护了这些平民。

为期两天的利曼撤离行动在俄罗斯无人机持续袭击下进行

第三军团第63独立机械化旅的官兵在利曼执行了一项极其复杂的为期两天的行动，从敌军炮火下疏散了8名平民。



在遭遇敌方FPV无人机袭击时，一名战士用自己的身体护

住了平民，使他们免受爆炸波及。

此次行动是在第3机械化营第7连的战士们成功完成主要作战任务后展开的。

得知有平民被困后，军人组织了一次救援行动，该行动持续了两天两夜，期间始终面临俄军的伏击和敌方无人机不间断的袭击。

地面行动由一支联合突击搜救小组负责，该小组由乌克兰守军以及代号为“弗莱什”、“牛仔”、“斯帕德”、“钱德拉”和“范塔”的法国和美国外籍兵员组成。

空中行动由航空侦察队负责协调，该队负责

规划安全路线并预警敌方伏击。

后勤保障以及驾驶MaxxPro装甲车进行的极其复杂的渡河行动，由迫击炮连和国民军（NRK）分队负责。

在FPV无人机发动袭击时，一名军人用自己的身体护住了平民

在撤离的最后阶段，该小组被一架俄罗斯FPV无人机发现并遭到袭击。

一名军人挺身挡下袭击，用身体护住了平民。这位英雄虽身受重伤，却挽救了民众的生命。多亏侦察排的迅速行动，受伤士兵得以及时撤离并获得医疗救助。

第63机械化旅新闻处通报了这一消息。



奥列什科的撤离工作将分三个阶段进行——卢比涅茨。

远离危险：乌克兰民众已收到明确的疏散计划。

在波尔塔瓦州，一架俄罗斯无人机袭击了一家企业。

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