在赫尔松州暂时被占领的奥列什基，30小时的停火期间未发生任何事件。这使得旨在援助平民并为民众安全撤离该市创造条件的人道主义行动得以继续进行。

据德米特罗·卢宾采介绍，乌克兰和俄罗斯双方之间的持续沟通有助于维持停火。 特别是，乌克兰人权专员一直与俄罗斯联邦人权专员雅娜·兰特拉托娃保持联系，以协调已达成协议的落实工作。

“奥列什基30小时的停火期间未发生任何事件。这在一定程度上得益于我与俄罗斯联邦人权专员雅娜·兰特拉托娃之间的持续沟通。 我们保持联系，并协调已达成的协议的落实工作，”卢比涅茨写道。

此外，人权专员还特别感谢美国第一夫人梅拉尼娅·特朗普对人道主义行动及援助奥列什基平民的亲切关注。

“她的直接参与以及对各方努力的协调，是这一进程的重要组成部分，”他强调道。

卢比涅茨还高度评价了梅拉尼娅·特朗普团队的工作，并感谢他们一贯的支持和持续的沟通。

“同时，我也感谢她的整个团队给予的一贯支持、持续沟通以及所付出的所有努力。 我们的共同目标是确保奥列什基平民获得援助，并为有需要的人创造安全撤离的条件。我们将继续努力。最重要的是人民的生命和安全，”乌克兰人权专员表示。

乌克兰自10月27日基辅时间3:00起，在临时被占领的奥列什基指定区域实施停火。此举旨在开展人道主义行动、向当地居民运送援助物资，并为平民安全撤离做好准备。

10月27日上午，总统办公室主任基里尔·布达诺夫宣布在奥列什基启动人道主义行动。

乌克兰最高拉达人权事务专员德米特罗·卢比涅茨已赶赴现场，以协调相关工作。

早在当晚，他就通报了停火机制的启动以及乌克兰方面遵守协议的情况：“奥列什基：停火机制已启动，乌克兰方面正在履行其协议义务。”

此次人道主义行动的主要目的是向奥列什基的平民提供援助，并确保有需要的人员能够安全撤离。乌克兰方面继续协调协议的执行，并强调人的生命和安全是首要任务。

乌克兰最高拉达人权事务专员德米特罗·卢比涅茨于10月28日上午在社交媒体上通报了这一消息。

此前，奥列什基居民的撤离工作曾被推迟。

此前，奥列什基已启动人道主义行动，并宣布停火。

与此同时，梅拉尼娅·特朗普的顾问披露了奥列什基人道主义行动的细节。

此外，教皇与普京通了电话，呼吁在奥列什基实现停火。

在奥列什基的局势中，可以采用在扎波罗热核电站地区实施的停火模式。

在赫尔松州被占领的奥列什基地区，为开展人道主义行动而实施的停火状态将持续至11月1日22:59。这一消息由“人民公仆”议会党团主席大卫·阿拉哈米亚公布。该停火状态于10月27日开始实施。

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