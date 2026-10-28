普京在莫斯科召集非洲各国领导人，力图加强在非洲大陆的影响力——彭博社

俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京将在莫斯科接待数十位非洲领导人，以深化与非洲各国的联系并扩大俄罗斯的影响力。 自2022年俄罗斯对乌克兰发动全面入侵以来，非洲对莫斯科的重要性日益凸显。

将于周三开幕的第三届俄非峰会预计将有来自48个国家的代表团参加。其中22个国家将由国家元首亲自出席。

克里姆林宫表示，弗拉基米尔·普京计划与各参会国领导人举行双边会晤，并将于周四在峰会全体会议上发表讲话。

预计出席的嘉宾包括埃及总统阿卜杜勒·法塔赫·塞西、卢旺达总统保罗·卡加梅、肯尼亚总统威廉·鲁托以及埃塞俄比亚总理阿比·艾哈迈德。

本次峰会的联合主席将由布隆迪总统埃瓦里斯特·恩达伊希米耶担任，他目前担任非洲联盟主席。

克里姆林宫还表示，与会者计划通过一份联合宣言以及一份关于人工智能的单独公报。此外，预计还将签署一系列其他协议。

据彭博社指出，此次峰会为普京提供了一个机会，以展示尽管西方因乌克兰战争而试图孤立俄罗斯，但并未完全切断莫斯科的国际联系。 与此同时，克里姆林宫正试图恢复其在非洲大陆的影响力——这种影响力在苏联解体后已大幅削弱。

自全面战争爆发以来，俄罗斯正更积极地在西方以外寻找合作伙伴。非洲国家作为潜在的政治和经济伙伴，对莫斯科具有重要意义。

与此同时，俄罗斯在该地区的地位正面临来自其他国家——特别是中国、西方国家和印度——的竞争。

可能影响莫斯科谈判进程的另一个因素是，一些非洲国家政府抱怨俄罗斯试图招募其公民参与对乌克兰的战争。

这一问题可能成为俄罗斯领导层与非洲国家代表会晤期间的紧张源头。

“卡内基俄罗斯-欧亚中心”高级研究员亚历山大·鲍诺夫解释称，与其他国际行为体的存在相比，非洲国家深知俄罗斯在该大陆的能力有限。

“非洲国家非常清楚俄罗斯在非洲大陆的地位相对有限，而中国、西方甚至印度的影响力则要强大得多。 对非洲国家而言，与俄罗斯建立联系是在一定程度上平衡这种远超俄罗斯的存在感的一种方式，”亚历山大·鲍诺夫解释道。

因此，莫斯科峰会应成为巩固俄罗斯与非洲国家关系的平台。与此同时，招募公民参与对乌克兰战争的问题，以及与其他国际伙伴的竞争，可能会使谈判变得复杂。

彭博社报道了这一消息。

需要指出的是，俄罗斯已加紧在非洲国家（特别是津巴布韦和布隆迪）物色雇佣兵。 据彭博社援引乌克兰情报部门简报称，莫斯科正试图招募来自民主制度薄弱、新闻自由受限国家的公民。

那些曾站在俄罗斯一边参战并被乌克兰俘虏的非洲国家公民，已向在莫斯科举行的“俄罗斯—非洲”峰会与会者发出呼吁。他们请求帮助他们返回家园。 据战俘处理协调总部数据显示，自全面入侵开始以来，已有来自18个非洲国家的公民被乌克兰俘虏，但俄罗斯迄今尚未在战俘交换中归还任何一名外国战俘。

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