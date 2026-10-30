W szpitalach w Dnieprze przebywa 11 osób rannych w wyniku rosyjskiego ataku na dworzec kolejowy

W placówkach medycznych w Dnieprze nadal przebywa 11 osób, które odniosły rany w wyniku rosyjskiego ataku na dworzec kolejowy. Sześciu rannych znajduje się w stanie krytycznym, wśród nich jest 11-letni chłopiec.

„W szpitalach w Dnieprze pozostaje 11 osób rannych w wyniku rosyjskiego ataku na dworzec kolejowy” – napisał.

Według Oleksandra Ganzhy sześciu rannych znajduje się w stanie krytycznym. Wśród nich jest 11-letnie dziecko.

Lekarze udzielają wszystkim poszkodowanym niezbędnej pomocy.

Informację tę przekazał na Telegramie szef obwodowej administracji wojskowej w Dnieprze Aleksander Ganza.

W Dnieprze dron Rosji, państwa agresora, zaatakował załadowaną platformę kolejową. Zginęło co najmniej 14 osób, a kolejne 14 zostało rannych, donosi The Guardian.

Przypomnijmy, że 29 października okupanci zaatakowali dworzec kolejowy w Dnieprze. W wyniku ataku zginęło 14 cywilów, a ponad 10 zostało rannych, z czego wielu znajduje się w stanie krytycznym.

Ukrzaliznytsia sprecyzowała okoliczności rosyjskiego ataku na dworzec kolejowy w Dnieprze, w wyniku którego zginęli i zostali ranni pasażerowie cywilni. Według danych przedsiębiorstwa na dworcu ogłoszono z wyprzedzeniem alarm powietrzny, a po stwierdzeniu podwyższonego zagrożenia rozpoczęto ewakuację pasażerów pociągu elektrycznego, który miał jechać do Zaporoża. Do momentu uderzenia pozostało ponad 10 minut.

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