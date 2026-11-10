Putin polecił Ministerstwu Spraw Wewnętrznych zintensyfikować poszukiwania przestępstw popełnianych przez Rosjan w Internecie

Szef reżimu kremlowskiego Władimir Putin w swoim przemówieniu z okazji Dnia Pracowników Służb Wewnętrznych wezwał Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej do wzmocnienia kontroli nad cyberprzestrzenią oraz wykrywania „przestępstw” w sieci. Według niego rozszerzenie uprawnień i możliwości analitycznych służb bezpieczeństwa ma zapewnić skuteczniejszą walkę z przestępczością oraz „ochronę suwerenności” państwa.

Organizacje praw człowieka odnotowują dalsze systematyczne zaostrzanie cenzury i represji wobec własnej ludności. Według danych projektu „OVD-Info”, od początku pełnej inwazji rosyjskie służby bezpieczeństwa wszczęły 2388 spraw karnych na podstawie artykułu o „ekstremizmie” oraz 1403 sprawy „antywojenne”, w szczególności za wpisy w Internecie dotyczące działań armii rosyjskiej. Ponadto władze przygotowują kolejne zmiany legislacyjne, zgodnie z którymi wypowiedzi i komentarze w sieci mogą zostać przekwalifikowane na przestępstwa ciężkie, za które grozi kara pozbawienia wolności do 6 lat.

Źródło: The Moscow Times / Dane projektu praw człowieka „OVD-Info”.

Na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy okupanci wzywają uczniów do donoszenia na osoby nielojalne wobec władz okupacyjnych. W wielu szkołach zainstalowano już odpowiednie skrzynki.

Dostawca usług internetowych Cloudflare nadał domenie max.ru status domeny szpiegowskiej, co wywołało nowe podejrzenia dotyczące bezpieczeństwa „krajowego komunikatora” MAX. Eksperci już wcześniej informowali o możliwym gromadzeniu danych użytkowników i przekazywaniu ich rosyjskim organom.

Czytaj nas na