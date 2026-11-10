Путін доручив МВС активізувати пошук злочинів росіян в інтернеті

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Очільник кремлівського режиму Володимир Путін у привітанні до Дня працівників органів внутрішніх справ закликав Міністерство внутрішніх справ РФ посилити контроль за кіберпростором та виявленням «злочинів» у мережі. За його словами, розширення повноважень та аналітичних можливостей силовиків має забезпечити більш ефективну боротьбу з криміналом та «захист суверенітету» держави.

Правозахисні організації констатують подальше системне посилення цензури та репресій проти власного населення. За даними проєкту «ОВД-Інфо», з початку повномасштабного вторгнення російські силовики відкрили 2388 кримінальних справ за статтею про «екстремізм» та 1403 «антивоєнні» справи, зокрема за дописи в інтернеті щодо дій російської армії. Окрім цього, влада готує чергові законодавчі зміни, за якими висловлювання та коментарі в мережі можуть перекваліфікувати у категорію тяжких злочинів із термінами ув'язнення до 6 років.

Джерело: Видання The Moscow Times.

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