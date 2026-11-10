Путин поручил МВД активизировать поиск преступлений, совершаемых россиянами в интернете

Глава кремлевского режима Владимир Путин в поздравлении ко Дню сотрудников органов внутренних дел призвал Министерство внутренних дел РФ усилить контроль над киберпространством и выявление «преступлений» в сети. По его словам, расширение полномочий и аналитических возможностей силовиков должно обеспечить более эффективную борьбу с преступностью и «защиту суверенитета» государства.

Правозащитные организации констатируют дальнейшее системное усиление цензуры и репрессий против собственного населения. По данным проекта «ОВД-Инфо», с начала полномасштабного вторжения российские силовики возбудили 2388 уголовных дел по статье об «экстремизме» и 1403 «антивоенных» дела, в частности за публикации в интернете, касающиеся действий российской армии. Кроме того, власти готовят очередные законодательные изменения, согласно которым высказывания и комментарии в сети могут быть переквалифицированы в категорию тяжких преступлений со сроками лишения свободы до 6 лет.

Источник: Издание The Moscow Times.

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