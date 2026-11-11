Rosyjskie rakiety przekroczyły dziś rano przestrzeń powietrzną Mołdawii

Rano 11 listopada dwie rosyjskie rakiety skrzydłowe typu „Banderol” wkroczyły do przestrzeni powietrznej Mołdawii w kontekście zmasowanych ataków Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Poinformowało o tym Ministerstwo Obrony Mołdawii.

Według danych resortu pierwszą rakietę zarejestrowano o godz. 06:04. Przekroczyła ona granicę państwową od strony miejscowości Jaski w obwodzie odeskim i kierowała się w stronę miejscowości Tudora w rejonie Stefan-Wodski. O godz. 06:09 rakieta opuściła przestrzeń powietrzną Mołdawii, kierując się w stronę Starokozacza w obwodzie odeskim.

Druga rakieta przekroczyła granicę Mołdawii o godz. 06:06 od strony miejscowości Limanske w obwodzie odeskim. Kierowała się w stronę Pervomajska, a o godz. 06:10 opuściła przestrzeń powietrzną kraju w kierunku Rozdilnej w obwodzie odeskim.

„W związku z masowymi atakami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę krajowy zintegrowany system monitoringu informuje o wtargnięciu do przestrzeni powietrznej kraju dwóch pocisków skrzydłowych typu „Banderoł”. Pierwszy pocisk przekroczył granicę państwową o godz. 06:04 od strony miejscowości Jaski w obwodzie odeskim na Ukrainie w kierunku miejscowości Tudora w powiecie Stefan-Wodski, i opuściła przestrzeń powietrzną kraju o godz. 06:09 w kierunku miejscowości Starokozače w obwodzie odeskim na Ukrainie” – czytamy w komunikacie.

Jeśli chodzi o drugą rakietę, w ministerstwie zaznaczono, że przekroczyła ona granicę państwową o godz. 06:06 od strony miejscowości Limanske w obwodzie odeskim w kierunku miejscowości Pervomajsk i opuściła krajową przestrzeń powietrzną o godz. 06:10 w kierunku miejscowości Rozdielna w obwodzie odeskim.

W Ministerstwie Obrony Mołdawii dodano, że monitorowanie sytuacji powietrznej trwa.

„Centrum Operacji Powietrznych kontynuuje monitorowanie przestrzeni powietrznej we współpracy z właściwymi organami i partnerami” – dodano w oświadczeniu.

W ciągu dnia 10 listopada rosyjskie wojska zaatakowały obwód mykołajowski za pomocą dronów. W wyniku ataków uszkodzono budynki mieszkalne i samochód – poinformowała obwodowa administracja wojskowa.

W ciągu doby, według stanu na poranek 11 listopada, rosyjscy najeźdźcy zaatakowali 35 miejscowości w obwodzie chersońskim. W wyniku ostrzałów jedna osoba zginęła, a trzy kolejne odniosły rany.

Ponadto w dniach 9–10 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły trzy naloty na Słowiańsk w obwodzie donieckim. W wyniku ataku zniszczono pięć budynków, uszkodzono co najmniej 82 domy, a jedna osoba odniosła rany – poinformował szef miejskiej administracji wojskowej Wadim Liach.

Rosyjskie wojska zaatakowały Charków i jeszcze 10 miejscowości w obwodzie. W wyniku ostrzałów rannych zostało osiem osób, w tym chłopiec w wieku 1 roku i 11 miesięcy – poinformował 10 listopada szef Obwodnej Administracji Charkowskiej Oleg Sinegubow.

10 listopada wojska Federacji Rosyjskiej zaatakowały obiekt infrastruktury krytycznej w rejonie Gołowaniwskim w obwodzie kirowogradzkim. W wyniku trafienia wybuchł pożar.

Czytaj nas na