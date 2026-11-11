Утром российские ракеты пересекли воздушное пространство Молдовы

Утром 11 ноября две российские крылатые ракеты типа «Бандероль» вошли в воздушное пространство Молдовы на фоне массированных атак РФ по Украине. Об этом сообщило Министерство обороны Молдовы.

По данным ведомства, первую ракету зафиксировали в 06:04. Она пересекла государственную границу со стороны населенного пункта Яски Одесской области и двигалась в направлении Тудоры Штефан-Водского района. В 06:09 ракета покинула воздушное пространство Молдовы в направлении Старокозачьего Одесской области.

Вторая ракета пересекла молдавскую границу в 06:06 со стороны населенного пункта Лиманское Одесской области. Она двигалась в направлении Первомайска, а в 06:10 покинула воздушное пространство страны в направлении Раздельной Одесской области.

«В связи с массированными атаками Российской Федерации на Украину национальная интегрированная система мониторинга сообщает о вторжении в воздушное пространство страны двух крылатых ракет типа «Бандероль». Первая ракета пересекла государственную границу в 06:04 со стороны населенного пункта Яськи Одесской области, Украина, в направлении населенного пункта Тудора Штефан-Водского района, и покинула воздушное пространство страны в 06:09 в направлении населенного пункта Старокозаче, Одесской области, Украина», — говорится в сообщении.

Что касается второй ракеты, в министерстве отметили, что она пересекла государственную границу в 06:06 со стороны населённого пункта Лиманское Одесской области в направлении населённого пункта Первомайск и покинула национальное воздушное пространство в 06:10 в направлении населенного пункта Раздельная Одесской области.

В Министерстве обороны Молдовы добавили, что наблюдение за обстановкой в воздушном пространстве продолжается.

«Центр воздушных операций продолжает мониторинг воздушного пространства в сотрудничестве с компетентными органами и партнерами», — говорится в заявлении.

В течение 10 ноября российские войска атаковали Николаевскую область беспилотниками. В результате ударов были повреждены жилые дома и автомобиль, сообщили в областной военной администрации.

В течение суток, по состоянию на утро 11 ноября, российские захватчики атаковали 35 населенных пунктов Херсонской области. В результате обстрелов один человек погиб, еще трое получили ранения.

Кроме того, российские войска в течение 9–10 ноября нанесли три авиаудара по Славянску Донецкой области. В результате атаки пять домов разрушены, по меньшей мере 82 дома повреждены, один человек получил ранение, сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

Российские войска атаковали Харьков и еще 10 населенных пунктов области. В результате обстрелов пострадали восемь человек, в том числе мальчик в возрасте 1 года и 11 месяцев, сообщил 10 ноября начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Войска РФ 10 ноября атаковали объект критической инфраструктуры в Голованевском районе Кировоградской области. В результате попадания возник пожар.

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