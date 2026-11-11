今天上午，俄罗斯导弹飞越了摩尔多瓦领空

11月11日清晨，在俄罗斯对乌克兰发动大规模袭击的背景下，两枚俄罗斯“班德罗尔”型巡航导弹闯入摩尔多瓦领空。摩尔多瓦国防部通报了这一情况。

据该部消息，第一枚导弹于06:04被监测到。它从敖德萨州亚斯基镇一侧越过国家边界，并朝斯捷凡-沃德斯基区的图多里方向飞行。 06:09时，该导弹离开摩尔多瓦领空，朝敖德萨州斯塔罗科扎奇方向飞去。

第二枚导弹于06:06从敖德萨州利曼斯克镇一侧越过摩尔多瓦边境。该导弹朝佩尔沃迈斯克方向飞行，并于06:10朝敖德萨州罗兹迪尔纳方向飞离摩尔多瓦领空。

“鉴于俄罗斯联邦对乌克兰的大规模袭击，国家综合监测系统报告称，两枚‘班德罗尔’型巡航导弹入侵了该国领空。” 第一枚导弹于06:04从乌克兰敖德萨州亚斯基镇方向越过国家边境，朝向斯特凡沃德斯基区图多拉镇方向， 并于06:09朝乌克兰敖德萨州斯塔罗科扎切方向飞离本国领空”，通报中写道。

关于第二枚导弹，该部指出，它于06:06从乌克兰敖德萨州利曼斯克村方向越过国家边境，朝佩尔沃迈斯克村方向飞行，并于06:10时，朝敖德萨州罗兹迪尔纳镇方向飞离国家领空。

摩尔多瓦国防部补充称，对空中局势的监测仍在继续。

“空中作战中心正与相关主管部门及合作伙伴合作，持续监测领空情况，”声明中补充道。

11月10日当天，俄军曾出动无人机袭击尼古拉耶夫州。据该州军事行政当局通报，袭击导致多栋民宅和一辆汽车受损。

截至11月11日上午，过去24小时内，俄军袭击了赫尔松州的35个居民点。炮击造成1人死亡，另有3人受伤。

此外，11月9日至10日期间，俄军对顿涅茨克州斯拉维扬斯克市发动了三次空袭。 据该市军事行政当局负责人瓦迪姆·利亚赫称，袭击导致5栋房屋被毁，至少82栋住宅受损，1人受伤。

俄军袭击了哈尔科夫及该州另外10个居民点。据哈尔科夫州军事行政当局负责人奥列格·西涅古博夫11月10日通报，炮击造成8人受伤，其中包括一名1岁11个月大的男童。

11月10日，俄罗斯军队袭击了基洛沃格勒州戈洛瓦诺夫斯基区的一处关键基础设施。该设施遭击中后引发了火灾。

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