Rozmowy w Abu Zabi (ZEA) dotyczące zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie zostały na dziś zakończone.

Strony planują wznowić rozmowy w środę, 11 listopada, rano.

Informację tę podaje agencja „Interfax-Ukraina”, powołując się na Służbę Wywiadu Zagranicznego Ukrainy.

W Służbie Wywiadu Zagranicznego potwierdzono, że pierwszy dzień rozmów dobiegł końca, a kolejna runda spotkań odbędzie się jutro rano.

Źródło: Interfax-Ukraina

Specjalny wysłannik prezydenta USA Jared Kushner oświadczył, że Rosja rzekomo jest gotowa zakończyć wojnę przeciwko Ukrainie pod pewnymi warunkami.

Przedstawiciele Unii Europejskiej, Francji, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, USA i NATO podczas spotkania w Abu Zabi podkreślili, że wszelkie przyszłe porozumienia pokojowe muszą respektować suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy, a także jej prawo do samodzielnego podejmowania decyzji. Ponadto porozumienie musi przewidywać solidne gwarancje bezpieczeństwa dla naszego państwa.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przeprowadził rozmowę z prezydentem Finlandii Aleksandrem Stubbem, podczas której omówił trójstronne spotkanie w Abu Zabi. Zełenski podkreślił, że Rosja również musi wykazać gotowość do deeskalacji i osiągnięcia prawdziwego pokoju.

10 listopada przedstawiciele Ukrainy przybyli do Abu Zabi, gdzie mają się odbyć rozmowy z udziałem Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji. Początek spotkania zaplanowano na godz. 09:50.

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