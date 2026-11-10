Первый день переговоров в Абу-Даби завершился: встречи продолжатся 11 ноября

Переговоры в Абу-Даби (ОАЭ) по вопросу о прекращении войны России против Украины на сегодня завершились.

Стороны планируют возобновить переговоры в среду, 11 ноября, утром.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

В СВР подтвердили, что первый день переговоров завершился, а следующий раунд встреч состоится завтра утром.

Источник: Интерфакс-Украина

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что Россия якобы готова завершить войну против Украины при определенных условиях.

Представители Европейского Союза, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Украины, США и НАТО во время встречи в Абу-Даби подчеркнули, что любые будущие мирные соглашения должны уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также ее право самостоятельно принимать решения. Кроме того, соглашение должно предусматривать надежные гарантии безопасности для нашего государства.

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с президентом Финляндии Александром Стуббом, в ходе которой обсудил трехстороннюю встречу в Абу-Даби. Зеленский подчеркнул, что Россия также должна продемонстрировать готовность к деэскалации и достижению подлинного мира.

Украинские представители 10 ноября прибыли в Абу-Даби, где должны состояться переговоры с участием Украины, США и России. Начало встречи запланировано на 09:50.

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