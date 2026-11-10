Кушнер заявив, що Путін готовий до миру за належних умов

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Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявив, що Росія нібито готова завершити війну проти України за певних умов.

За його словами, після переговорів зі Стівом Віткоффом американська сторона дійшла такого висновку на підставі почутого від російського керівництва.

Водночас Кушнер зазначив, що Москва також ставить під сумнів щирість намірів України та європейських країн щодо досягнення мирної угоди.

Представники Європейського Союзу, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, України, США та НАТО під час зустрічі в Абу-Дабі наголосили, що будь-які майбутні мирні домовленості мають поважати суверенітет і територіальну цілісність України, а також її право самостійно ухвалювати рішення. Крім того, угода повинна передбачати надійні гарантії безпеки для нашої держави.

Президент України Володимир Зеленськийпровів розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом, під час якої обговорив тристоронню зустріч в Абу-Дабі. Зеленський наголосив, що Росія також має продемонструвати готовність до деескалації та досягнення справжнього миру.

Українські представники 10 листопада прибули до Абу-Дабі, де мають відбутися переговори за участю України, США та Росії. Початок зустрічі запланований на 09:50.

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