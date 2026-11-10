Кушнер заявил, что Путин готов к миру при надлежащих условиях
Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что Россия якобы готова завершить войну против Украины при определенных условиях.
По его словам, после переговоров со Стивом Виткоффом американская сторона пришла к такому выводу на основании информации, полученной от российского руководства.
В то же время Кушнер отметил, что Москва также ставит под сомнение искренность намерений Украины и европейских стран в отношении достижения мирного соглашения.
Представители Европейского Союза, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Украины, США и НАТО во время встречи в Абу-Даби подчеркнули, что любые будущие мирные договоренности должны уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также ее право самостоятельно принимать решения. Кроме того, соглашение должно предусматривать надежные гарантии безопасности для нашего государства.
Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с президентом Финляндии Александром Стуббом, в ходе которой обсудил трехстороннюю встречу в Абу-Даби. Зеленский подчеркнул, что Россия также должна продемонстрировать готовность к деэскалации и достижению подлинного мира.
Украинские представители 10 ноября прибыли в Абу-Даби, где должны состояться переговоры с участием Украины, США и России. Начало встречи запланировано на 09:50.