Specjalny wysłannik prezydenta USA Jared Kushner oświadczył, że Rosja rzekomo jest gotowa zakończyć wojnę przeciwko Ukrainie pod pewnymi warunkami.

Według niego, po rozmowach ze Stevem Witkoffem strona amerykańska doszła do takiego wniosku na podstawie informacji uzyskanych od rosyjskich władz.

Jednocześnie Kushner zaznaczył, że Moskwa podaje również w wątpliwość szczerość intencji Ukrainy i krajów europejskich w zakresie osiągnięcia porozumienia pokojowego.

Przedstawiciele Unii Europejskiej, Francji, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i NATO podczas spotkania w Abu Zabi podkreślili, że wszelkie przyszłe porozumienia pokojowe muszą respektować suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy, a także jej prawo do samodzielnego podejmowania decyzji. Ponadto porozumienie musi przewidywać solidne gwarancje bezpieczeństwa dla naszego państwa.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przeprowadził rozmowę z prezydentem Finlandii Aleksandrem Stubbem, podczas której omówił trójstronne spotkanie w Abu Zabi. Zełenski podkreślił, że Rosja również musi wykazać gotowość do deeskalacji i osiągnięcia prawdziwego pokoju.

10 listopada przedstawiciele Ukrainy przybyli do Abu Zabi, gdzie mają się odbyć rozmowy z udziałem Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji. Początek spotkania zaplanowano na godz. 09:50.

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