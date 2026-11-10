Moskwa planuje zniszczenie przemysłu spożywczego Ukrainy – GUR

Kraj-agresor przygotowuje ukierunkowane ataki powietrzne na ukraińskie i zagraniczne przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego zlokalizowane na terytorium Ukrainy. Poinformowało o tym źródło w Głównym Zarządzie Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy w rozmowie z mediami.

Według danych wywiadu wojskowego przeciwnik planuje przeprowadzić ataki na elewatory, infrastrukturę magazynową, obiekty przechowywania i przetwórstwa produktów rolnych, mleczarnie i masłarnie, zakłady mięsne, fermy drobiowe oraz zakłady produkujące oleje roślinne.

Głównym celem rosyjskich władz jest destabilizacja bezpieczeństwa żywnościowego Ukrainy, zmniejszeniu wpływów walutowych do budżetu państwa, demoralizacji społeczeństwa, a także wyparciu ukraińskiej produkcji rolnej z rynków Afryki, Bliskiego Wschodu i Azji w celu zwiększenia własnego eksportu.

Źródło: „RBC-Ukraina”.

Rosyjskie wojska modernizują rakiety przeciwlotnicze i balistyczne, aby rozszerzyć skalę ataków na Ukrainę i zwiększyć celność uderzeń w ważne obiekty transportowe. Wśród priorytetowych celów okupantów znajdują się mosty, w szczególności w Kijowie.

Główny Sztab Wywiadu ujawnił dane dotyczące przedsiębiorstw w Federacji Rosyjskiej, które produkują pociski dla systemów Pantsir.

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