Москва планирует уничтожить пищевую промышленность Украины — ГУР

Страна-агрессор готовит целенаправленные воздушные удары по украинским и иностранным предприятиям пищевой промышленности, расположенным на территории Украины. Об этом сообщил СМИ источник в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

По данным военной разведки, противник планирует нанести удары по элеваторам, складской инфраструктуре, объектам хранения и переработки сельскохозяйственных культур, молоко- и маслозаводам, мясокомбинатах, птицефабриках и предприятиях по производству растительных масел.

Главная цель российского руководства заключается в дестабилизации продовольственной безопасности Украины, сокращении валютных поступлений в государственный бюджет, деморализации общества, а также в вытеснении украинской агропродукции с рынков Африки, Ближнего Востока и Азии с целью увеличения собственного экспорта.

Источник: «РБК-Украина».

Российские войска модернизируют зенитные и баллистические ракеты, чтобы расширить масштабы атак на Украину и повысить точность поражения важных транспортных объектов. Среди приоритетных целей оккупантов — мосты, в частности в Киеве.

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