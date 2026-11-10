Москва планує знищення харчової промисловості України – ГУР

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Країна-агресор готує цілеспрямовані повітряні атаки проти українських та іноземних підприємств харчової промисловості, розташованих на території України. Про це повідомило ЗМІ джерело в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

За даними воєнної розвідки, противник планує завдати ударів по елеваторах, складській інфраструктурі, об’єктах зберігання та переробки сільськогосподарських культур, молоко- та маслозаводах, м’ясокомбінатах, птахофабриках і підприємствах із виробництва рослинних олій.

Головна мета російського керівництва полягає в дестабілізації продовольчої безпеки України, зменшенні валютних надходжень до державного бюджету, деморалізації суспільства, а також у витісненні української агропродукції з ринків Африки, Близького Сходу та Азії задля збільшення власного експорту.

Джерело: «РБК-Україна».

Російські війська модернізують зенітні та балістичні ракети, щоб розширити масштаби атак по Україні й підвищити точність ураження важливих транспортних об’єктів. Серед пріоритетних цілей окупантів – мости, зокрема в Києві.

ГУР розкрило дані про підприємства РФ, які виробляють ракети для Панцирів.

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