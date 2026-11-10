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Na kierunku Wielki Burlut Rosjanie próbują poszerzyć obszar natarcia – Tregubow

UA NEWS 10 listopada 2026 15:21
Na kierunku Wielki Burlut Rosjanie próbują poszerzyć obszar natarcia – Tregubow

Na kierunku Wielkoburluckim wojska rosyjskie próbują posuwać się naprzód w różnych kierunkach, aby pogłębić przebicie w ukraińskiej linii obrony. 

Sytuacja na kierunku Wielkoburluckim

Jak poinformował rzecznik, rosyjscy okupanci próbują poszerzyć wycięcie w rejonie Wielkiego Burlutka. Obecnie jest ono niewielkie, jednak najeźdźcy aktywnie próbują posuwać się naprzód w różnych kierunkach.

„Staramy się zrobić wszystko, aby im to uniemożliwić, próbujemy przeciwdziałać wszystkim dostępnymi nam środkami” – podkreślił Tregubow. 

Sytuacja na kierunku Wołczańskim

Rzecznik zaznacza również, że na kierunku Wołczańskim sytuacja jest stosunkowo stabilna.

„Obecnie Rosjanie próbują przedrzeć się w kierunku Wilczy i Wołczańskich Chutorów, próbują posuwać się w kierunku Białego Kolodziaża i starają się w jakiś sposób rozszerzyć strefę kontroli bezpośrednio wzdłuż granicy” – powiedział. 

Zaznaczono, że na tym odcinku frontu występuje dość rozległa strefa niejasności oraz intensywne działania bojowe w porównaniu z innymi rejonami. Jednocześnie na chwilę obecną nie ma zasadniczych zmian na linii rozgraniczającej. 

Informację tę przekazał w telewizji rzecznik Grupy Sił Połączonych Wiktor Tregubow, powołując się na agencję Ukrinform. 
 

Rosjanie nieco posunęli się naprzód w szarej strefie w pobliżu Kozaczej Łopani – Tregubow.

DeepState odnotowało postępy rosyjskich wojsk w rejonie Pokrowskiego.

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