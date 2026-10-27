Видео: Россия за ночь нанесла по Украине удар 16 баллистическими ракетами и более чем 280 дронами — Зеленский

В ночь на 27 октября российские войска выпустили по Украине 16 баллистических ракет и более 280 беспилотников. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. По его словам, есть попадания, а в результате удара по кампусу одного из киевских вузов пострадали 12 человек.

Россия в ночь на 27 октября выпустила по Украине 16 баллистических ракет. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ночной вражеский удар.

«До 12 возросло число пострадавших после российского удара по кампусу университета и прилегающей территории вчера вечером, пять из них — студенты и сотрудники университета. Пока экстренные службы оказывали помощь людям и ликвидировали последствия первого удара, россияне вновь применили баллистические ракеты», — сообщил Зеленский в соцсетях.

«Всего за эту ночь было 16 баллистических ракет. Еще более 280 дронов. К сожалению, есть жертвы, есть попадания в Киеве, в частности по Южному мосту. Серьезная эскалация в российской операции против нашей логистики. Также были нанесены удары по Киевской, Винницкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Черниговской, Сумской, Донецкой, Херсонской и Черновицкой областям. Почти везде российские цели — это энергетика, логистика и обычная городская инфраструктура», — сообщил Зеленский.

Число пострадавших в результате российского удара по университетскому городку и прилегающей территории вчера вечером возросло до 12 человек. Пятеро из них — студенты и сотрудники университета. Пока спасатели оказывали помощь людям и ликвидировали последствия первого удара, россияне снова применили баллистические ракеты. Всего за ночь было запущено 16 баллистических ракет. А также более 280 дронов. К сожалению, в Киеве есть жертвы и повреждения, в том числе на Южном мосту. Это серьёзная эскалация российской операции против нашей логистики. Также были нанесены удары по Киевской, Винницкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Черниговской, Сумской, Донецкой, Херсонской и Черновицкой областям. Практически везде целями России были энергетический сектор, логистика и обычная городская инфраструктура. Искусственные и затянувшиеся задержки с поставкой комплектов перехватчиков для систем «Патриот» и NASAMS, которые, к сожалению, имели место в последнее время, напрямую помогают России достигать целей своей террористической кампании. Каждая такая задержка означает очередной российский удар по тому или иному объекту. К сожалению, удары наносятся каждый день. Россия постоянно предпринимает новые шаги в направлении эскалации. Чтобы изменить ситуацию, необходимо оказывать давление на Россию и оказывать реальную поддержку Украине. Я благодарю всех, кто искренне поддерживает наши усилия по защите жизней и понимает важность своевременной доставки пакетов помощи. Мы должны приблизить мир и спасти жизни. Спасибо всем, кто поддерживает Украину! — Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) 27 октября 2026 г.

«Искусственные и длительные задержки с поставками комплектов перехватчиков для «Пэтриотов» и «НАСАМС», которые, к сожалению, имеют место в последнее время, напрямую помогают России достигать целей своей террористической кампании. Каждая такая задержка — это новый российский удар по тому или иному объекту. К сожалению, удары происходят ежедневно», — отметил президент.

«Россия постоянно предпринимает новые шаги по эскалации конфликта. Необходимо оказывать давление на Россию и оказывать реальную поддержку Украине, чтобы ситуация изменилась. Спасибо всем, кто действительно поддерживает нашу защиту жизни и кто понимает, насколько важно, чтобы пакеты помощи поступали вовремя. Нужно приближать мир и спасать жизни. Спасибо всем, кто с Украиной!» — подчеркнул Зеленский.

Напомним, в Киеве в результате атаки РФ пострадали семь человек, среди них — сотрудники скорой помощи.

После атаки баллистическими ракетами в Киеве повреждены Южный мост и метро.

Также в Киеве усилили работу наземного транспорта из-за изменений в движении метро.

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