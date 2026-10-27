视频：泽连斯基称，俄罗斯一夜之间向乌克兰发射了16枚弹道导弹和280多架无人机

10月27日凌晨，俄军向乌克兰发射了16枚弹道导弹和280多架无人机。乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基通报了这一情况。 据他称，部分导弹命中目标，其中一次袭击了基辅某所大学的校园，造成12人受伤。

10月27日凌晨，俄罗斯向乌克兰发射了16枚弹道导弹。乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基在回应此次夜间敌方袭击时通报了这一消息。

“昨晚俄罗斯对大学校园及周边地区发动袭击后，伤者人数已增至12人，其中5人为该校学生和教职员工。 就在应急部门正在救助人员并清理首次袭击造成的后果时，俄军再次发射了弹道导弹，”泽连斯基在社交媒体上表示。

“整夜共发射了16枚弹道导弹，此外还有超过280架无人机。遗憾的是，已出现人员伤亡，基辅市内多处遭袭，特别是南桥。俄罗斯针对我国后勤系统的军事行动已严重升级。 基辅州、文尼察州、扎波罗热州、第聂伯罗州、哈尔科夫州、敖德萨州、切尔尼戈夫州、苏梅州、顿涅茨克州、赫尔松州以及切尔诺夫策州也均遭到袭击。 “几乎在所有地方，俄罗斯的袭击目标都是能源设施、物流设施以及普通的城市基础设施，”泽连斯基表示。

昨晚俄罗斯对一所大学校园及周边地区发动的袭击中，受伤人数已升至12人。其中5人为学生和大学教职员工。就在应急服务部门正在救助人员并处理首次袭击的善后工作时，俄军再次发射了弹道导弹。 整夜共发射了16枚弹道导弹，此外还有280多架无人机。令人痛心的是，基辅市已出现人员伤亡和受袭情况，包括南桥地区。俄罗斯针对我国后勤系统的行动已严重升级。 基辅、文尼察、扎波罗热、第聂伯罗、哈尔科夫、敖德萨、切尔尼戈夫、苏梅、顿涅茨克、赫尔松和切尔诺夫策等地区也遭到了袭击。几乎在所有地方，俄罗斯的袭击目标都是能源部门、物流系统和普通城市基础设施。 最近不幸发生的情况是，“爱国者”和“纳萨姆斯”系统拦截弹药包的交付遭到人为且长期的拖延，这直接助长了俄罗斯实现其恐怖行动目标。每一次此类延误，都意味着俄罗斯对某处设施的又一次打击。 遗憾的是，袭击每天都在发生。俄罗斯正不断采取新举措，使局势进一步升级。要扭转这一局面，必须对俄罗斯施加压力，并向乌克兰提供切实的支持。我感谢每一位真正支持我们保护生命努力的人，感谢每一位理解支援物资准时送达的重要性的人。我们必须让和平更近一步，拯救更多生命。感谢所有与乌克兰站在一起的人！ — 沃洛迪米尔·泽连斯基 / Volodymyr Zelenskyy (@ZelenskyyUa) 2026年10月27日

“遗憾的是，近期‘爱国者’和‘纳萨姆斯’系统拦截弹补给的供应出现了人为且长期的延误，这直接助长了俄罗斯实现其恐怖主义行动目标。 每次这样的延误，就意味着俄罗斯又对某个目标实施了一次打击。遗憾的是，此类袭击每天都在发生，”总统指出。

“俄罗斯不断采取新的升级行动。为了扭转局势，必须对俄罗斯施加压力，并向乌克兰提供切实的支持。 感谢所有真正支持我们捍卫生命的人，以及理解援助物资及时送达之重要意义的人。我们必须推动和平进程，拯救生命。感谢所有与乌克兰站在一起的人！”泽连斯基强调道。

需要提醒的是，在基辅，因俄罗斯联邦的袭击，共有7人受伤，其中包括急救人员。

基辅遭弹道导弹袭击后，南桥和地铁站均受损。

此外，由于地铁运行调整，基辅已加强了地面交通的运营。

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