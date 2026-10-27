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重点 与俄罗斯联邦的战争

视频：泽连斯基称，俄罗斯一夜之间向乌克兰发射了16枚弹道导弹和280多架无人机

UA NEWS 27 十月 2026 11:24
视频：泽连斯基称，俄罗斯一夜之间向乌克兰发射了16枚弹道导弹和280多架无人机

10月27日凌晨，俄军向乌克兰发射了16枚弹道导弹和280多架无人机。乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基通报了这一情况。 据他称，部分导弹命中目标，其中一次袭击了基辅某所大学的校园，造成12人受伤。

 

10月27日凌晨，俄罗斯向乌克兰发射了16枚弹道导弹。乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基在回应此次夜间敌方袭击时通报了这一消息。

“昨晚俄罗斯对大学校园及周边地区发动袭击后，伤者人数已增至12人，其中5人为该校学生和教职员工。 就在应急部门正在救助人员并清理首次袭击造成的后果时，俄军再次发射了弹道导弹，”泽连斯基在社交媒体上表示。

“整夜共发射了16枚弹道导弹，此外还有超过280架无人机。遗憾的是，已出现人员伤亡，基辅市内多处遭袭，特别是南桥。俄罗斯针对我国后勤系统的军事行动已严重升级。 基辅州、文尼察州、扎波罗热州、第聂伯罗州、哈尔科夫州、敖德萨州、切尔尼戈夫州、苏梅州、顿涅茨克州、赫尔松州以及切尔诺夫策州也均遭到袭击。 “几乎在所有地方，俄罗斯的袭击目标都是能源设施、物流设施以及普通的城市基础设施，”泽连斯基表示。

 

“遗憾的是，近期‘爱国者’和‘纳萨姆斯’系统拦截弹补给的供应出现了人为且长期的延误，这直接助长了俄罗斯实现其恐怖主义行动目标。 每次这样的延误，就意味着俄罗斯又对某个目标实施了一次打击。遗憾的是，此类袭击每天都在发生，”总统指出。

“俄罗斯不断采取新的升级行动。为了扭转局势，必须对俄罗斯施加压力，并向乌克兰提供切实的支持。 感谢所有真正支持我们捍卫生命的人，以及理解援助物资及时送达之重要意义的人。我们必须推动和平进程，拯救生命。感谢所有与乌克兰站在一起的人！”泽连斯基强调道。

需要提醒的是，在基辅，因俄罗斯联邦的袭击共有7人受伤，其中包括急救人员。

基辅遭弹道导弹袭击后，南地铁站均受损

此外，由于地铁运行调整，基辅已加强了地面交通的运营。

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