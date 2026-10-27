Подавляющее большинство немцев недовольны работой правительства Мерца — опрос

Согласно данным социологического исследования института Forsa, проведенного для телеканалов RTL и ntv, 87 % жителей Германии выражают серьезную обеспокоенность тем, что федеральное правительство во главе с канцлером Фридрихом Мерцем не способно эффективно справляться с текущими вызовами. Опрос охватил 1 009 респондентов в период с 20 по 23 октября.

Среди ключевых проблем, которые больше всего беспокоят немецкое общество, оказались рост цен (84% опрошенных) и несовершенство школьной и образовательной системы (79%). Социологи отметили существенные политические расхождения в приоритетах граждан: если сторонников праворадикальной «Альтернативы для Германии» больше всего волнуют вопросы иммиграции (98%) и преступности (91%), то электорат Социал-демократической партии и «Зелёных» опасается роста правого экстремизма (более 97%) и изменения климата. Кроме того, 58% респондентов беспокоит угроза прямого вовлечения Германии в военный конфликт.

Источник: dpa.

Напомним, Мерц предупредил Европу о настоящих целях Путина.

Добавим, что в Германии ужесточают правила сдачи языкового экзамена для мигрантов, в частности украинцев.

В Германии число трудоустроенных украинцев достигло около 400 тысяч. Почти 350 тысяч из них официально платят взносы в систему социального страхования.

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