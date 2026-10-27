Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa rozpatruje wniosek o zniesienie sankcji wobec Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich (RFPI), na czele którego stoi Kirill Dmitriev.

Informację tę podaje „The New York Times”, powołując się na anonimowego amerykańskiego urzędnika.

Według rozmówcy gazety Departament Skarbu USA może znieść ograniczenia wobec funduszu, aby poprawić stosunki z Rosją. Oczekuje się, że taki krok może przyczynić się do zakończenia wojny.

Inicjatorem wniosku o zniesienie sankcji był szef RFPI i specjalny przedstawiciel Kremla Kirill Dmitriev. Według gazety poruszył tę kwestię podczas rozmów dotyczących ewentualnych dostaw rosyjskiego oleju napędowego do USA. Wówczas Dmitriew zaproponował siebie i fundusz jako pośredników w transakcjach biznesowych między obydwoma krajami.

Amerykański urzędnik, na którego powołuje się gazeta, określił Dmitriewa jako pożytecznego pośrednika w negocjacjach między Waszyngtonem a Moskwą.

Sankcje wobec Dmitriewa i RFPI zostały nałożone przez Ministerstwo Finansów USA 28 lutego 2022 r. — cztery dni po rozpoczęciu pełnej inwazji Rosji na Ukrainę. Wówczas amerykańska agencja określiła fundusz mianem „czarnej kasy” Władimira Putina.

RFPI przyciągał międzynarodowych inwestorów do rosyjskich przedsiębiorstw i służył do rozszerzania wpływów gospodarczych Rosji za granicą.

Źródło: The New York Times

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski uważa, że Stany Zjednoczone mogą nadal łagodzić sankcje wobec Rosji. Nazwał tak zwaną „diesel deal” – porozumienie w sprawie oleju napędowego – jedynie pierwszym krokiem i stwierdził, że takie decyzje nie zmuszają Władimira Putina do zakończenia wojny. Zelenski skrytykował również decyzję Donalda Trumpa w sprawie projektu ustawy senatora Lindsey’ego Grahama, który przewidywał zwiększenie presji na Rosję.

Specjalny przedstawiciel rosyjskiego reżimu dyktatorskiego, Kirill Dmitriew, z zadowoleniem przyjął decyzję prezydenta USA Donalda Trumpa o zawieszeniu niektórych przepisów „ustawy Grahama” – tzw. sankcji piekielnych. Przepisy te przewidują wprowadzenie ograniczeń wobec Rosji. Dmitriew nazwał posunięcie amerykańskiego przywódcy „historycznym momentem”.

16 października prezydent USA Donald Trump podpisał dekret o zawieszeniu szeroko zakrojonych ceł, ograniczeń i sankcji, których wprowadzenie w związku z zakupem rosyjskich surowców energetycznych proponował nieżyjący już senator Lindsey Graham.

Czytaj nas na