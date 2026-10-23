В США и Франции задержали нескольких человек по делу о предполагаемой международной сети сбора средств для ХАМАС, которая, по данным американских правоохранительных органов, использовала пожертвования якобы на гуманитарную помощь населению Газы. Как сообщает The National, прокуратура США считает, что сетью руководил 45-летний Салим Алзак, высокопоставленный представитель пропагандистского аппарата ХАМАС.

Обвинения в США

Американские власти заявляют, что сеть собрала около 2 млн долларов для ХАМАС, из которых 1,5 млн долларов поступили после нападения группировки на Израиль 7 октября 2023 года. Алзаку предъявили обвинения по делу о сборе средств через социальные сети под видом помощи Газе. В случае признания виновным ему грозит до 20 лет лишения свободы в США. По данным издания, сейчас он находится в Газе.

В обвинительном заключении, поданном в суд Нью-Йорка, говорится, что Алзак и его предполагаемые сообщники обращались за пожертвованиями в разных странах, заявляя, что деньги предназначены для гуманитарной помощи. Следствие также утверждает, что во время разговора с агентом американских правоохранительных органов под прикрытием Алзак называл ХАМАС «зелёными» и использовал кодовые выражения вроде «купить хлеб» или «отдать пекарням».

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Задержания в США и Франции

В США задержали Абделя Адгами и Омара Адгами из Луизианы, а также Раеда Юсефа из Флориды. Их подозревают в переводе через эту сеть в общей сложности 155 тыс. долларов. Среди предъявленных обвинений — оказание материальной поддержки иностранной террористической организации; в случае обвинительного приговора им также грозит до 20 лет лишения свободы.

В ходе операции французской Генеральной дирекции внутренней безопасности задержали Фаузи Барику, основателя Association Baraka, и Амель Уалид, связанную с Ensemble C Mieux. По данным американских властей, Барика и Уалид перевели Алзаку сотни тысяч долларов в криптовалюте. Association Baraka закрыли после операции французской спецслужбы.

Американские санкции

США ввели санкции по процедуре Specially Designated Global Terrorist в отношении Алзака, Барики, Уалид, Association Baraka и Ensemble C Mieux. Министерство юстиции США характеризует Алзака как заместителя командира батальона в бригадах Аль-Кассам — вооружённом крыле ХАМАС — и сотрудника фотоподразделения медиаофиса группировки.

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