США готують обстеження Гази для здачі зброї членами ХАМАС — Jerusalem Post

Американські посадовці та представники Ради миру готуються провести польове обстеження й картографування в секторі Гази, щоб визначити придатні місця для можливої здачі зброї членами ХАМАС. Про це Jerusalem Post повідомляє з посиланням на Walla. Роботу пов’язують із 20-пунктним планом президента США Дональда Трампа.

Умови роззброєння

Ізраїльські оборонні посадовці, за даними видання, висловлюють нерозуміння щодо намірів Вашингтона прискорити післявоєнну відбудову сектору Гази. Представники служб безпеки вважають, що між прагненням США просувати реконструкцію в обмін на роззброєння та діями ХАМАС існує значна розбіжність.

За первинними вимогами ХАМАС, угруповання було готове передати зброю третій стороні для зберігання в самому секторі Гази — за умови зобов’язань щодо відбудови та виведення ізраїльських сил. Один із посадовців служб безпеки заявив, що раніше ХАМАС намагався створити враження готовності до роззброєння, але тепер зосереджується на підготовці до поновлення бойових дій.

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Оцінки ізраїльських військових

Військові посадовці повідомили Walla, що сектор Гази нині ближчий до ескалації, ніж до відбудови та переговорного врегулювання. Вони заявляють про спроби військового крила ХАМАС відновити можливості й посилити сили, проведення навчань, спроби провокувати зіткнення з ізраїльськими військовими поблизу Жовтої лінії та попередження розвідки про ймовірні атаки.

Армія оборони Ізраїлю та служба безпеки Шин Бет, за інформацією джерел, щодня проводять у секторі Гази в середньому дві-три цільові операції проти оперативників і командирів ХАМАС. Ізраїльські посадовці також зазначають, що Єрусалим виступатиме проти відбудовчих заходів без фактичного роззброєння ХАМАС і демілітаризації сектору Гази.

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