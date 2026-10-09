Видео: Торнадо на Сицилии опрокинул автомобили и тяжело ранил супружескую пару
Мощное торнадо пронеслось по городу Марсала и соседним населённым пунктам на Сицилии. Стихия опрокинула автомобили, повредила школу и жилые дома. Двое человек получили тяжёлые травмы.
Наибольшие разрушения понесли Марсала, Петрозино и Мадзара-дель-Валло. В одном из населенных пунктов торнадо разрушил дом, а в школе выбило окна и частично повредило крышу. Также ветер повалил опоры линий электропередач.
Серьёзно пострадала супружеская пара, которая во время стихии находилась в автомобиле. Обоих госпитализировали в тяжёлом состоянии.
Руководитель Службы гражданской защиты Сицилии Сальваторе Кочина назвал это явление почти беспрецедентным для острова. Он также обратил внимание на риски экстремальных погодных явлений на фоне климатического кризиса.
Президент региона Ренато Скифани пообещал выделить средства на ликвидацию последствий стихии. На субботу в регионе сохраняется предупреждение о возможных сильных дождях и штормах.
Источник: Reuters
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