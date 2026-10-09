Видео: Торнадо на Сицилии опрокинул автомобили и тяжело ранил супружескую пару

Мощное торнадо пронеслось по городу Марсала и соседним населённым пунктам на Сицилии. Стихия опрокинула автомобили, повредила школу и жилые дома. Двое человек получили тяжёлые травмы.

Наибольшие разрушения понесли Марсала, Петрозино и Мадзара-дель-Валло. В одном из населенных пунктов торнадо разрушил дом, а в школе выбило окна и частично повредило крышу. Также ветер повалил опоры линий электропередач.

Серьёзно пострадала супружеская пара, которая во время стихии находилась в автомобиле. Обоих госпитализировали в тяжёлом состоянии.

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Руководитель Службы гражданской защиты Сицилии Сальваторе Кочина назвал это явление почти беспрецедентным для острова. Он также обратил внимание на риски экстремальных погодных явлений на фоне климатического кризиса.

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Президент региона Ренато Скифани пообещал выделить средства на ликвидацию последствий стихии. На субботу в регионе сохраняется предупреждение о возможных сильных дождях и штормах.

Источник: Reuters

В США ураган Isaias усилился до третьей категории и приближается к побережью Мексиканского залива. В Алабаме и Флориде объявили чрезвычайное положение, а несколько городов и округов на юге Миссисипи приняли аналогичные решения из-за угрозы штормового нагона, сильного ветра и ливней.

В США, в Мексиканском заливе, из-за урагана «Исайяс» приостановили добычу 1,28 млн баррелей нефти в сутки. Это составляет 62,89% текущей добычи нефти в регионе.

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