W Polsce Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowuje szeroką zmianę zasad pochówku zmarłych. Projekt nowych przepisów przewiduje możliwość przechowywania urny z prochami w domu, a także rozsypywania prochów w ogrodach pamięci na cmentarzach i w miejscach ważnych dla zmarłego, informuje RMF24.

Ogrody pamięci i ograniczenia

Według portalu nowe przepisy mogą zezwolić na rozsypywanie prochów w tak zwanych ogrodach pamięci na terenie cmentarzy. Ministerstwo chce także pozwolić na rozsypywanie prochów w miejscach, które były ważne dla zmarłej osoby. Jednocześnie w tej dziedzinie mają zostać wprowadzone ograniczenia: w szczególności taka procedura nie będzie możliwa na terenie parków narodowych.

Obowiązujące przepisy dotyczące pochówku w Polsce reguluje ustawa z 1959 roku. Przewiduje ona pochówek w grobach ziemnych lub murowanych, katakumbach, a także pochówek w morzu.

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Pamiątkowe przedmioty i ekologiczny pochówek

Projekt ma również uregulować możliwość umieszczania części prochów w przedmiotach pamiątkowych, w tym w biżuterii. Chodzi o tworzenie rzeczy ważnych dla członków rodziny.

Osobno planowane jest określenie zasad ekologicznego pochówku — stosowania biourn i tak zwanych drzew pamięci. Jak informuje RMF24, powołując się na nieoficjalne dane ministerstwa, podobne rozwiązania działają już w wielu krajach Europy oraz w Stanach Zjednoczonych.

Omówienie projektu nowelizacji zaplanowano na wtorkowe posiedzenie grupy ds. programowania prac rządu. Wówczas dokument ma zostać oficjalnie wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów oraz ma zostać określony harmonogram przyjęcia nowych przepisów.

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