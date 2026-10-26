В Польше Министерство развития и технологий готовит масштабное изменение правил захоронения умерших. Проект новых норм предусматривает возможность хранить урну с прахом дома, а также развеивать прах в садах памяти на кладбищах и в местах, важных для умершего, сообщает RMF24.

Сады памяти и ограничения

По данным издания, новые правила могут разрешить развеивание праха в так называемых садах памяти на территории кладбищ. Министерство также хочет разрешить развеивать прах в местах, которые были важны для умершего человека. В то же время в этой сфере планируют ввести ограничения: в частности, такая процедура не будет возможна на территории национальных парков.

Действующие положения о захоронении в Польше регулируются законом 1959 года. Он предусматривает захоронение в земляных или кирпичных могилах, катакомбах, а также захоронение в море.

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Памятные предметы и экологическое захоронение

Проект также должен урегулировать возможность помещать часть праха в памятные предметы, в частности в ювелирные изделия. Речь идет о создании вещей, важных для членов семьи.

Отдельно планируют определить правила экологического захоронения — использования био-урн и так называемых деревьев памяти. Как сообщает RMF24 со ссылкой на неофициальные данные министерства, подобные решения уже действуют во многих странах Европы и в Соединенных Штатах.

Обсуждение проекта поправок запланировано на заседании группы по программированию работы правительства во вторник. Тогда документ должны официально внести в перечень законодательных работ Совета министров и определить график принятия новых норм.

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