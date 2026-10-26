波兰计划允许在家存放骨灰盒并撒放骨灰——RMF24

波兰发展与技术部正在准备对逝者安葬规定进行广泛修改。新规草案 предусматривает允许将装有骨灰的骨灰盒存放在家中，也允许在墓地的纪念花园以及对逝者具有重要意义的地点撒放骨灰，RMF24报道。

纪念花园与限制

据该媒体报道，新规定可能允许在墓地内所谓的纪念花园撒放骨灰。该部还希望允许在对逝者具有重要意义的地点撒放骨灰。同时，计划在这一领域引入限制：尤其是，这一程序将无法在国家公园内进行。

波兰现行的安葬规定由1959年法律规范。该法律规定可安葬在土葬墓穴或砖砌墓穴、地下墓室，以及进行海葬。

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纪念物品与环保安葬

该草案还将规范将部分骨灰置于纪念物品中的可能性，其中包括珠宝首饰。这涉及制作对家庭成员具有重要意义的物品。

此外，计划确定环保安葬的规则——使用生物骨灰盒和所谓的纪念树。RMF24援引该部非官方消息称，类似做法已在许多欧洲国家和美国实施。

修正案草案的讨论计划于周二在政府工作规划小组会议上进行。届时，该文件将被正式列入部长理事会的立法工作清单，并确定新规定的通过时间表。

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