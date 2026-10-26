Німецький спецназ готують до можливої війни з Росією — BILD

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Командування спеціальних операцій Німеччини (KSK) змінює підготовку військових з урахуванням можливого збройного конфлікту з Росією.

«Ми орієнтуємося на противника в особі Росії», — заявив командир KSK, бригадний генерал Андреас Кюне в інтерв’ю Bild.

За його словами, раніше спецоперації зазвичай планували приблизно на три дні, після чого військові поверталися на базу. Тепер бійці мають бути готовими значно довше діяти в польових умовах, можливо, без заздалегідь визначеного терміну.

Кюне також зазначив, що під час навчань у країнах Балтії Німеччина продемонструвала можливості свого спецназу. За його словами, це має дати Москві зрозуміти, що напад на НАТО призведе до значних втрат для Росії.

Джерело: Bild

Збройні сили Німеччини вперше перекваліфікували загрозу російських диверсій проти Бундесверу на рівень «значна», що є другим за величиною показником за внутрішньою шкалою оцінки небезпеки.

Німеччина веде переговори про закупівлю тисяч ракет європейського виробництва, зокрема українських крилатих ракет-дронів «Барс». Берлін прагне посилити власні можливості стримування Росії на тлі затримок із постачанням американських далекобійних ракет Tomahawk.

Раніше уряд Німеччини заявив що не має власної інформації про можливі затримки постачання Україні керованих ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

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